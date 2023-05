En Mayenne, la réalité virtuelle pour lutter contre les violences conjugales

"Les violences intrafamiliales font honte", ce sont les mots du Garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti. En 2021, 207 743 personnes ont été victimes de violences conjugales en France, essentiellement des femmes. Un chiffre en hausse de 21% en un an. L'an dernier, 122 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. "Nous avons l'espérance d'être plus efficaces" a martelé lundi 22 mai le ministre de la Justice, qui a présenté plusieurs dispositifs contre les violences conjugales (pôle spécialisé dans les violences intrafamiliales dans les tribunaux, ordonnance de protection sous 24 heures pour protéger la victime).

ⓘ Publicité

Des lunettes de réalité virtuelle pour se plonger dans le quotidien des violences conjugales

Le SPIP de la Mayenne, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, a été retenu avec trois autres sites en France pour expérimenter la réalité virtuelle comme moyen de lutter contre les violences intrafamiliales. Huit maris violents vont tester le nouveau dispositif dans quelques jours, Christophe Payen, le directeur du SPIP était l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne :"On utilise un casque de réalité virtuelle, sauf que les hommes condamnés pour violences conjugales ne vont pas regarder un jeu ou un film, ils vont regarder une scène qui dure 12 minutes dans laquelle est reconstituée un parcours de montée de la violence, au sein d'une cellule familiale en l'occurrence, un homme, une femme et un enfant. La personne qui va regarder la scène, qui a été condamnée pour violences conjugales, va être en totale immersion et va d'abord prendre la place de l'auteur, puis verra ce que voit la victime et à la fin de la scène, il verra ce que voit le petit enfant".