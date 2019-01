La réclusion criminelle à perpétuité pour Gérard Giorgetti

Corse, France

La peine maximale

Les jurés de Haute Corse ont considéré que Gérard Giorgetti avait volontairement donné la mort à José Carlos Vincente Garcia.

Au vu du passé pénal, a dit le président de la cour - l'homme est en double récidive - et de la dangerosité forte pour la société de Gérard Giorgetti, c'est la peine maximale qui a été prononcée. La perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans.

"C'est ce à quoi on s’attendait au vu des faits et c'est un grand soulagement pour la famille qui a été entendue et qui a pu enfin s'exprimer", a réagi Me Jérôme Tiberi, l'avocat des parties civiles. "Ce n'était pas évident pour la famille de la victime de supporter ce qu'elle à vu et entendu a l'époque des faits. A présent, elle est soulagée".

23 coups de couteau

La peine est conforme aux réquisitions de l'avocate générale qui a insisté sur l'horreur du crime : 23 coups de couteaux, frénétiques selon le légiste, un corps démembré, décapité, congelé puis jeté dans la nature. Elle a insisté aussi sur les traits de personnalité de Gérard Giorgetti, décrit par les psychiatres comme antisocial, intolérant à la frustration, manipulateur, violent et incapable d'autocritique... autant de traits de caractère incurables ont précisé les experts.

Du côté de la défense, on ne cache pas sa déception bien que l'on s'attendait à une peine ne relevant pas de la demie mesure. Déception , alors que l'avocate avait plaidé acquittement.

Après ce verdict, la famille de la victime est soulagée même si nombre de leurs questions restent sans réponse. Gérard Giorgetti a nié jusqu'au bout son implication. Il n'a rien livré d'autre que des explications rocambolesques et confuses.