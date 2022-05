La reconstitution de la bagarre fatale à Maxime organisée par la Justice en fin de semaine à Châteauroux

A Châteauroux, la justice se prépare à reconstituer les faits qui avaient conduit, l'été dernier à la mort de Maxime. Le jeune homme de 25 ans avait succombé le 22 juillet à des blessures reçues 6 jours plus tôt, au milieu de la place de la République, en plein centre-ville.

Une partie de la place de la république sera interdite d'accès mais l'accès aux commerces et à la mairie sera maintenu

La justice va reconstituer en cette fin de semaine à Châteauroux, la brève bagarre qui avait conduit à la mort d'un jeune homme de 25 ans en juillet 2021. Une affaire qui avait provoqué une intense émotion.

Le 22 juillet dernier Maxime, 25 ans, succombait, à l'hôpital de Tours, à des blessures reçues quelques jours plus tôt, au milieu de la place de la République, en plein cœur de Ville de Châteauroux. Dans la nuit du 16 au 17 juillet, le jeune homme qui sortait avec des amis avait été agressé devant l'hôtel de ville pour un "motif futile" avait déclaré à l'époque le parquet. La vidéosurveillance avait montré que son agresseur présumé - un mineur de 17 ans à l'époque - avait lâché une violente bordée de coups sur la victime qui avait pourtant lui-même "une attitude pacifique". Mais c'est surtout un dernier coup de pied porté la tête qui est supposé avoir causé les lésions les plus graves.

Reconstitution vendredi matin

Les préparatifs de cette reconstitution ont déjà commencé. Des interdictions de stationnement sont mises en place dans 2 rues adjacentes à la place : la rue Victor Hugo dans sa zone située entre la rue de la Poste et la rue Diderot ainsi que la rue Jean Jaurès. Ces interdictions seront effectives à partir de ce jeudi 19/05 et le lendemain vendredi 20 mai. La scène de crime sera entourée de bâches le temps de la reconstitution qui devrait se tenir vendredi matin. Les accès aux commerces et à la mairie seront maintenus.

Le parquet a déjà indiqué qu'aucune communication sur le fond de cette affaire, toujours en cours d'instruction, ne serait effectuée.