La reconstitution du meurtre à Buziet fait remonter de mauvais souvenirs aux habitants

La reconstitution menée ce jeudi dans l'affaire de la femme tuée à coups de pierre a fait ressurgir des souvenirs sombres à certains habitants. Le corps de la victime avait été découvert sur un petit chemin, près d'un lavoir. Le 16 juillet 2021, cette femme a été frappée au visage et elle est morte quelques jours plus tard des suites de ses blessures. Un des avocats de sa famille, Me Thierry Sagardoytho, avait insisté : cette femme a été "massacrée à coups de pierre".

Des fleurs près du lavoir en mémoire de la victime

Cette femme âgée de 51 ans s'appelait Rebecca. Dans le village, les gens la connaissaient bien. Voir les gendarmes surveiller la zone du crime pour la reconstitution a attristé une habitante de Buziet qui préfère rester anonyme. Elle explique qu'il est trop compliqué pour elle de prendre parti, elle connaît les deux familles : "On connaissait très bien Rébecca, elle était très gentille, elle nous demandait souvent des cigarettes, venir sécher ses cheveux, on le faisait de bon cœur."

Cette habitante réservée poursuit : "Et le jeune, très gentil aussi, poli... jamais on aurait pensé qu'il aurait fait une chose aussi horrible. Cela fait mal, surtout quand on est du village. Le jeune, on le connaissait très bien, il a gâché sa vie. On ne peut pas juger..."

"Elle avait le droit de vivre comme tout le monde"

Près du chemin où le crime aurait été commis, Bernadette, une voisine, se souvient : "[...] Après ça, j'ai mis plus d'un an pour revenir sur le chemin me balader. Quand j'y vais, je la vois, je vois son image. On m'a dit plus ou moins les conditions et c'était violent. Cela fait encore plus mal. [...] Elle arrêtait les voitures au milieu de la route, elle se mettait en danger elle-même mais à part ça, elle ne faisait de mal à personne. Elle avait le droit de vivre comme tout le monde."