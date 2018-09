La reconstitution de l'enlèvement et du meurtre de Maëlys doit se tenir lundi soir, en présence de Nordahl Lelandais entre Isère et Savoie. Un important dispositif de sécurité sera mis en place au Pont-de-Beauvoisin et Domessin. 130 à 150 gendarmes et policiers sont mobilisés.

La reconstitution du meurtre de Maëlys doit être organisé dans la nuit de lundi à mardi au Pont-de-Beauvoisin (Isère), Dommessin et Attignat-Toncin (Savoie). Elle devrait se faire en présence de Nordahl Lelandais, qui a reconnu en février dernier avoir tué la petite fille de façon "involontaire". Cette reconstitution doit permettre aux enquêteurs de refaire le film de cette sordide nuit. Le principal suspect peut toutefois refuser de coopérer.

Une reconstitution à cheval sur les départements de l'Isère et de Savoie

Cette reconstitution aura lieu sur les différents lieux où Nordahl Lelandais s'est rendu la nuit du drame, du 26 au 27 août 2017, dans les départements de l'Isère et de la Savoie : la salle des fêtes du Pont-de-Beauvoisin où avait lieu le mariage au cours duquel la fillette a été enlevée, à Domessin (en Savoie) où se situe le domicile familial de Nordahl Lelandais et où il aurait conduit la fillette, et en Chartreuse, à Attignat-Oncin, où il a abandonné le corps de l'enfant.

Des journalistes sont déjà présents autour de la salle des fêtes du Pont-de-Beauvoisin (lundi 24 septembre 2018) © Radio France - Céline Loizeau

Une première reconstitution reportée

Le 8 septembre, Le Dauphiné Libéré avait annoncé une reconstitution prévue le 13 septembre. Le procureur de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, avait, le soir même, indiqué dans un communiqué qu'il n'en était pas informé, et qu'il en demanderait le report. Il a également ouvert une enquête pour violation du secret de l'instruction, pour la deuxième fois depuis le début de l'affaire Maëlys.

130 à 150 gendarmes et policiers sont mobilisés lundi pour la bonne tenue de cette reconstitution. Un large périmètre autour de lieux-clés de l'affaire sera sans doute mis en place pour éloigner les curieux et la presse. Nordahl Lelandais peut refuser son extraction de la prison de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) où il est en détention provisoire depuis plus d'un an. Cependant, il n'a, jusque-là, jamais refusé d'être sorti de sa cellule pour être emmener sur le terrain ou dans le bureau des juges chargés d'instruire l'affaire. S'il refusait, les forcent de l'ordre pourrait le contraindre à, se rendre sur les lieux de la reconstitution.

La maison des parents de Nordahl Lelandais à Domessin, en Savoie © Radio France - Christophe Van Veen

Les questions sans réponse

Nordahl Lelandais va-t-il apporter des éléments et précisions déterminantes dans l'enquête ? Rien est moins sûr. Il devra apporter des réponses aux enquêteurs pour préciser le déroulé la nuit du 26 au 27 août 2017. La reconstitution pourrait donc se tenir à la salle des fêtes du Pont-de-Beauvoisin, au domicile de ses parents à Domessin, là aussi où il a laissé le corps de Maëlys. Il devra expliquer comment il a tué la fillette, pourquoi du sang a été retrouvé dans sa voiture, pourquoi son téléphone a borné à certaines heures en certains lieux.