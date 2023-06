La rectrice de l'académie de Lille réagit au suicide de Lindsay : "Il va falloir entendre tout le monde"

"Il est important qu'on ait une enquête administrative pour savoir exactement ce qui était su, pas su", explique ce vendredi sur France Bleu Nord Valérie Cabuil, rectrice de l'académie de Lille, après le suicide le 12 mai de Lindsay, victime de harcèlement scolaire dans son collège de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais).

Ce jeudi 1er juin, les proches de Lindsay ont annoncé qu'ils déposaient quatre nouvelles plaintes pour "non-assistance à personne en péril " : contre l'académie de Lille, contre le principal du collège Bracke-Desrousseaux où était scolarisée la jeune fille, mais aussi contre les policiers lensois en charge de l'enquête et contre les réseaux sociaux Instagram et Facebook.

Mise en cause directement, Valérie Cabuil explique que le harcèlement dont a été victime Lindsay remonte à l'automne 2022 "et a été porté à la connaissance des services académiques en février". "Le dossier a été traité comme un dossier de harcèlement et a conduit à l'exclusion d'une d'une élève, poursuit la rectrice. Ensuite, la situation semblait s'être calmée. Le collège avait juste noté une baisse des résultats scolaires de Lindsay et devait d'ailleurs étudier cette situation. Quelques jours avant [de passer à l'acte], Lindsay avait montré des signes de mal-être. Et là, le collège s'était mis en relation avec la famille."

Pour le reste, interrogée sur les responsabilités des uns et des autres, Valérie Cabuil dit attendre les conclusions de l'enquête administrative ouverte par l'Éducation nationale suite au décès de l'adolescente. "Cela demande beaucoup de travail, il va falloir entendre tout le monde : l'équipe éducative, les élèves et les parents. Nous sommes bien conscients qu'il y a eu d'autres plaintes déposées par d'autres parents. Donc il faut entendre tous les parents pour savoir s'il y a eu des dysfonctionnements, et ensuite conclure."

"Beaucoup de choses ont été dites", poursuit Valérie Cabuil, notamment au sujet du principal du collège qui n'aurait pas aidé la jeune Lindsay malgré ses multiples appels au secours . "Il faut vraiment, de façon posée savoir ce qui a été dit et ce qui a été fait", note la rectrice précisant qu'il est nécessaire "de faire la différence aussi entre le ressenti qu'on peut avoir" et les faits. "Il faut qu'il y ait une enquête par des gens qui savent mener une enquête", conclut-elle.

La rectrice de l'académie de Lille assure que l'Éducation nationale "a pris la mesure" du fléau que représente le harcèlement scolaire. Et à ceux qui s'étonnent qu'on puisse demander aux victimes de changer d'établissement, Valérie Cabuil répond : "Dans ces questions de harcèlement, il y a quand même une temporalité qui est importante. Avant de prendre des décisions il faut décider si quelqu'un est coupable, il faut passer du temps pour le savoir. Et ça, c'est trop de temps pour la famille de l'enfant harcelé. Donc la première chose à faire, c'est de mettre en sécurité l'enfant harcelé."