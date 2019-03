La Région Auvergne Rhône-Alpes va lancer un Prix Marin pour "les héros du quotidien"

Laurent Wauquiez présentera ce lundi 25 mars les modalités de ce prix qui met une nouvelle fois à l'honneur Marin, ce supporter des Verts tabassé à Lyon il y a 2 ans et demi.

Marin, le supporter des Verts, tabassé à Lyon en novembre 2016, aura bientôt un prix à son nom. C'est la Région qui l'annonce et qui en présentera les contours ce lundi par la voix de son président. Un "Prix Marin Auvergne-Rhône-Alpes" qui selon le communiqué vise à "encourager les comportements exemplaires et à récompenser ceux qui, comme Marin, agissent ou ont agi en héros dans leur quotidien".

Marin s'était interposé en novembre 2016 dans le quartier de la Part-Dieu entre une bande et un couple qui s'embrassait. Il avait été roué de coups et laissé pour mort. Sa rééducation se poursuit et les témoignages de soutien également. Il a récemment reçu la Légion d'Honneur.