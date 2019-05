La Région Nouvelle Aquitaine dénonce une arnaque au raccordement à la fibre optique

Une ou des personnes usurpent le logo de la Région Nouvelle Aquitaine depuis quelques temps et démarchent des entreprises ou institutions, pour proposer des raccordements à la fibre optique. La Région dénonce une arnaque et a porté plainte.

Bordeaux, France

Attention arnaque ! C'est la mise en garde de la Région Nouvelle Aquitaine, qui annonce avoir porter plainte contre X pour escroquerie, usurpation d’identité et contrefaçon, auprès de la procureure de la République de Bordeaux. Pour une utilisation frauduleuse de son logo, dans des fax et des mails, à destination d'entreprises et d'institutions. Sont proposés, des travaux de raccordement à la fibre optique notamment. Sauf que la Région explique qu'elle est étrangère à ces démarchages et elle lance un appel à la plus grande vigilance.