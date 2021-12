La région Occitanie présente son budget 2022 : emploi, grands travaux et recrutement des premiers médecins

Après deux années marquées par la crise du Covid, la présidente de la région Occitanie présente un budget 2022 de 3,7 milliards d’€. Deux priorités, l’emploi par la relance des grands travaux et les chantiers de rénovation énergétique, la santé avec le recrutement de 40 médecins et infirmiers

La présidente de la région Occitanie Carole Delga qualifie le budget 2022 de la région qui doit être voté ce jeudi 16 décembre de « solide et ambitieux.» Pendant ces deux dernières années marqués par la crise du Covid, la région a engagé 800 millions d’€ de dépenses supplémentaires pour aider les habitants à s’équiper en masques ou accéder aux centres de vaccination, et pour aider les entreprises à traverser la crise. Des efforts qui ont payé, selon Carole Delga, le secteur de l’aéronautique a mieux résisté qu’ailleurs, et l’agriculture régionale grâce au bio et aux labels de qualité se porte « moins mal que dans les autres régions ». Malgré tout, la région retrouve des marges de manœuvres. Grâce à la reprise et un rebond de la fiscalité, elle engage un budget de 3,7 milliards d’€ pour accompagner la transition verte de l’économie, et pour lutter contre la désertification médicale.

40 médecins embauchés cette année

« 2022 sera l'année des premières concrétisations de la "santé du quart d'heure", avec le démarrage du recrutement par la Région de médecins, infirmiers et sages-femmes pour lutter contre les déserts médicaux. » indique Carole Delga qui s’est engagée à l’embauche de 200 médecins dans les campagnes pendant la mandature. Quarante personnels de santé seront recrutés dès cette année, 30 médecins et une dizaine d’infirmiers.

Carole Delga - "Un budget solide et ambitieux"

Les deux premières communes à bénéficier de ce plan santé de proximité, Sainte-Croix-Volvestre dans le Couserans, et une deuxième commune dans le Comminges, le pays de Carole Delga ! La présidente de la région assure que le manque de médecin est la préoccupation n°1 des habitants qu’elle rencontre, loin devant la campagne de la présidentielle. Douze des treize départements d’Occitanie ont demandé à bénéficier de ce plan santé régional de proximité, à l’exception de la Lozère.

Pacte vert et Pacte d’embauche

La région poursuit en 2022 son Pacte vert avec un objectif, faire de l’Occitanie la première région à énergie positive d’Europe. 59% du budget régional, soir 2,2 milliards d’€ sont consacrés à ce Pacte vert.

La région continue à soutenir la filière hydrogène. 200 millions d’€ sont consacrés à l’efficacité énergétique des Lycées et à la construction de nouveaux établissements. 4,3 millions d’€ sont consacrés au déploiement des 31 guichets uniques de la rénovation énergétique Rénov’Occitanie

Les priorités du budget 2022 de la Région Occitanie - @Région Occitanie

La Région lancera au premier trimestre un « Pacte pour l’embauche » avec les collectivités et les acteurs économiques pour développer l’emploi, notamment pour celles et ceux qui en sont les plus éloignés, et pour mieux répondre aux besoins en compétences de l’économie régionale. Elle s’appuiera notamment sur une offre de formation repensée et orientée vers les métiers verts d’avenir, ainsi que sur des aides individuelles pour lever les freins à l’emploi.

Grand travaux, LGV, rail et routes

La région continuera à déployer son plan Rail. 2022 sera marquée par la création des établissements publics locaux qui porteront les projets de lignes à grande vitesse Toulouse - Bordeaux et Montpellier - Perpignan.

L’année sera marquée par les travaux de réouverture de la ligne Montréjeau-Luchon (36 km) desservant les hautes vallées du Comminges. Fermée depuis 2014, elle sera la première ligne empruntée par les trains à hydrogène d’Alsthom. Les trois rames Régiolis à hydrogène seront testées à partir de 2023, avant une mise en service à l’horizon 2025. La Région mobilisera au total 63,5 M€ pour la réalisation des travaux qui démarreront cette année, avant une réouverture de la ligne prévue à l’été 2023.

La ligne de la rive droite du Rhône (82 km et 1h20 de trajet entre Nîmes et Pont-Saint-Esprit) rouvrira aux voyageurs de manière phasée. Dans un premier temps, la réouverture en 2022 portera sur le tronçon Pont-Saint-Esprit - Avignon-centre, avec la desserte quotidienne des deux gares de Pont-Saint Esprit et Bagnols-sur-Cèze, à raison de 10 trains par jour, soit 5 allers-retours. Le projet prévoit également une desserte saisonnière et exceptionnelle de Remoulins /Pont-du-Gard.

En 2022, la Région mobilisera 24 M€ pour accompagner les travaux de modernisation et de sécurisation des routes. A titre d’exemples, elle participera aux travaux en cours de la déviation de Gimont sur la RN124, à l’achèvement de la déviation de Baraqueville sur la RN88 ou encore aux travaux de la phase 2 de la déviation de Saint-Béat sur la RN125.