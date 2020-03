Coronavirus : à Marseille, la Région PACA ferme ses portes

Le président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, a décidé de fermer l’Hôtel de région au moins pendant deux jours. Six cas de coronavirus ont été constatés.

Les bâtiments de la région PACA à Marseille vont rester fermés pendant au moins deux jours, les fonctionnaires de la collectivité sont appelés a rester chez eux et faire, si possible, du télétravail. Six cas de coronavirus ont été dénombrés, le président a donc pris la décision de fermer le bâtiment.

Plus d'informations à venir...