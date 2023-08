La réintégration des vacanciers évacués d'un camping à Saint-Laurent-d'Aigouze prévue cet après-midi

Les 850 vacanciers évacués après l'incendie qui s'est déclaré dans le camping Capfun Fleurs de Saint-Laurent-d'Aigouze se trouvaient à la mi-journée dans un gymnase de la commune. Tous ont dû quitter précipitamment leur mobil home vers 5h30 comme Nadjim venu de Nice en famille. "On a été réveillés par un bruit d'explosion, au début, je me croyais dans un rêve, quand j'ai ouvert le rideau et vu les étincelles, j'ai un peu paniqué, j'ai réveillé le petit et je suis allée à la réception. On a reçu la consigne d'évacuer vers le gymnase. On n'a rien pris avec nous. On est venus comme on était, en pyjama. On se retrouve tous ici dans l'attente de récupérer notre mobil home, ne serait-ce que pour se laver, s'habiller, reprendre une vie normale après tout ça."

Les mobil homes réintégrés dans l'après-midi

La municipalité de Saint-Laurent-d'Aigouze s'est tout de suite mobilisée en proposant un petit-déjeuner aux vacanciers évacués ainsi qu'une collation. La Croix Rouge est également sur place pour distribuer des vêtements. Des vacanciers qui devraient réintégrer le camping en début d'après-midi. Ca se passera dix mobil homes par dix mobil homes. Toute cette opération se déroule dans le calme. L'incendie n'a fait aucun blessé. Une quinzaine de mobil homes ont brûlé pour une raison qui reste à déterminer. Une enquête de la gendarmerie est ouverte.

Ambiance calme dans le gymnase après une nuit agitée © Radio France - Philippe Thomain