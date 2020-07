La relance éco : l'immobilier repart à la hausse dans la Drôme

C'était assez inattendu mais l'immobilier se porte bien malgré la crise du coronavirus. Selon Johan Montbarbon, responsable de l'observatoire de l'immobilier des notaires de la Drôme, les volumes de ventes ont augmenté de 30 à 40% . Pour plusieurs raisons : d'abord le rattrapage mécanique : habituellement mars et avril sont des bons mois pour l'immobilier et considérant que l'activité a été sérieusement perturbée durant cette période, les transactions se sont décalées. Mais il y a un autre phénomène : les personnes qui se posaient la question d'acheter ou de vendre et qui ont vécu le confinement ont été convaincues de passer à l'acte en raison par exemple de l'absence de balcon ou de jardin. Enfin, en temps de crise, les valeurs refuge ont la côte : l'or et la pierre. L'immobilier en profite.

Maitre Johan Montbarbon était invité de "la relance éco" ce mercredi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :