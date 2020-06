"La relance éco" : à Beautiran, Baguettes & Sortilèges veut ramener le sourire chez ses clients

La boutique consacrée notamment au monde d'Harry Potter connaissait un franc succès avant le confinement. Les deux mois sans activité n'ont pas entamé le moral de la propriétaire Cécile Darribet : seule et malgré les difficultés, elle a rouvert son magasin, en sourire et avec un soupçon de magie.

Deux mois de confinement, sans activité, ont été un petit choc pour Cécile Darribet. Il faut dire que sa jeune boutique ouverte en janvier 2019 à Beautiran et consacrée à l'univers d'Harry Potter rencontrait un franc succès. Elle avait même ouvert un étage, en janvier dernier, pour proposer des articles d'autres univers du cinéma et de la littérature. Puis le confinement est arrivé, synonyme de deux mois sans activité...du moins en boutique. Cécile Darribet n'est pas restée inactive : création d'une boutique en ligne et préparation d'une réouverture pas comme les autres ont occupé son temps.

La boutique est restée fermée pendant deux mois. - Cécile Darribet

La boutique avait les reins suffisamment solides pour tenir deux mois sans ouvrir. Mais il n'aurait pas fallu que le confinement dure plus longtemps, ajoute Cécile Darribet. Elle a bien essayé de continuer les ventes par Internet mais s'est heurtée à des difficultés. "J'ai créé ma boutique en ligne, sur Facebook et sur le site Internet mais la vente a été très compliquée : chez nous à Beautiran, La Poste ne prenait pas les colis !" Elle le prend avec le sourire. "C'est une création qui me servira pour l'avenir...j'avais du temps à revendre, il fallait bien que je m'occupe!"

J'ai rempli une armoire entière de flacons de potion magique...enfin, de gel hydroalcoolique !

Le 11 mai, quand Cécile Darribet a rouvert sa boutique. Un soulagement pour cette passionnée qui adore "papoter toute la journée avec les clients." Les lieux ont un peu changé, mesures sanitaires obligent. Sauf qu'à Baguettes et Sortilèges, même les consignes parfois anxiogènes prennent une tournure magique. Les affichettes sont aux couleurs d'Harry Potter, imitant à la perfection les "proclamations" de Dolorès Ombrage, méchante professeure bien connue des fans de la saga. Quant au gel hydroalcoolique, vous pouvez vous servir partout dans la boutique...mais dans des fioles de potion ! "Les gosses adorent ça...et pas que les gosses d'ailleurs, les adultes aussi !Il faut que ça continue à sourire, que les yeux pétillent, c'est le but de la boutique."

Dans la boutique, tout est aux couleurs d'Harry Potter, même le masque ! - Cécile Darribet

Le port du masque est obligatoire. Cécile Darribet limite aussi les entrées, 20 clients maximum, alors que d'ordinaire "le samedi, c'est noir de monde." Il faut dire qu'elle est désormais seule pour gérer les deux étages, soit 260 mètres carrés. Son employée, qui est une personne à risque, doit rester confinée. Autre difficulté depuis la reprise : les approvisionnements, surtout ceux venant de l'étranger. Les délais de livraison se sont considérablement rallongés. Cela n'empêche pas la boutique de reprendre sa dynamique d'avant-confinement, avec des clients qui font de beaux achats. "Certains n'ont pas pu fêter l'anniversaire des enfants, par exemple, alors ils se rattrapent maintenant."

Pour Cécile Darribet, pas question de prendre du repos. Elle avait bien organisé un voyage en Angleterre pour voir les Studios Harry Potter, mais ce dernier ayant été annulé, la voilà concentrée sur sa boutique pour les mois à venir. Le magasin sera ouvert tout l'été, avec une clientèle peut-être différente : l'an dernier, il avait fait le plein notamment avec les touristes étrangers.