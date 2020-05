"La relance éco " : à Briec, l'entreprise de menuiserie Le Nouy investit en plein confinement !

Elle travaille dans la menuiserie et le volet roulant depuis plus de 60 ans. A Briec, dans le Finistère, l'entreprise Le Nouy emploie 200 personnes. Elle a pu recommencer ses activités partiellement pendant le confinement et en a même profité pour investir plus d'un millions d'euros !

Image de l'entreprise Le Nouy et des nouveaux équipements qui ont permis l'automatisation d'un certain nombre de tâches

Certains n’ont pas attendus la fin du confinement pour amorcer la relance et l'investissement, loin de là.

C'est le cas de l’entreprise Le Nouy, basée à Briec, dans le Finistère, spécialisée depuis plus de 60 ans dans la menuiserie et le volant roulant. Elle emploie 200 personnes et travaille principalement sur la région.

Des robots au service de la distanciation sociale...

L'entreprise, fermée pendant un mois à compter du 18 mars, a pu repartir dès la mi-avril grâce à un investissement de plus d'un million d'euros dans des robots.

Franck Le Merrer, son directeur industriel, explique : "Dès le 14 avril, on a pu reprendre la production avec environ la moitié des effectifs. On avait prévu un investissement à la fin de l'année 2019 pour automatiser des tâches de manutention, de transitique (ndl : convoyage, transfert et manutention des produits) et de robotisme dans des tâches".

....et pour parer aux troubles musculo-squelettiques

Un investissement qui est tombé à point nommé explique le directeur : "Au redémarrage, ça nous a aidé car on a été contraint de mettre en place la distanciation sociale ce qui a pu être fait puisque toutes les tâches de manutention qui devaient être réalisées à deux ou trois personnes sont aujourd'hui automatisées".

Des robots qui ne viennent pas en concurrence avec l'emploi assure France Le Merrer : "La démarche n'est pas celle de supprimer des emplois mais de travailler sur la partie troubles musculo-squelettiques, de soulager ces risques, et de soutenir la croissance d'activité que nous connaissions avant le confinement".

L'entreprise Le Nouy qui appelle les consommateurs à se fournir localement, pas uniquement dans l'agro-alimentaire ou les commerces, mais aussi dans un secteur industriel comme le sien.

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Breizh Izel.