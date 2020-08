La relance éco : à Doullens dans la Somme, pas de braderie mais un week-end de promotions

Traditionnellement à cette période de l'année, les commerçants de Doullens, dans le nord de la Somme, se préparent à la braderie qui a lieu tous les premiers dimanches de septembre. Un événement annulé cette année en raison de la crise sanitaire. Mais pour ne pas subir un préjudice trop important, l'association de commerçants SynRGY organise un week-end de fête et de bonnes affaires les 29 et 30 août.

"Avec plusieurs commerçants on organisé à l'arrachée deux journées commerciales avec des "vides-boutiques", au cours desquelles on propose pas mal de choses en promotion", explique Alain Dacquet, gérant du magasin Campus à Doullens. Des groupes de musiques et un magicien animeront également les rues.

"On va essayer de mettre du baume au cœur à un peu tout le monde"

L'objectif est entre autres d'écouler les invendus, explique le commerçant : "Les deux mois de fermeture pendant le confinement n'ont certainement pas été rattrapés dans tous les commerces. Il y a encore des magasins avec du stock. Tous les jours on entend qu'il y a une recrudescence du virus, les gens sont un peu moins présents donc on va essayer de dynamiser tout ça, pour mettre du baume au cœur à un peu tout le monde."

Mais contrairement à la braderie habituelle, cette Dannée seuls les professionnels pourront vendre au cours de ces deux journées : "Pour éviter tout problème nous avons préféré n'avoir affaire qu'aux professionnels, donc uniquement les magasins, pas les particuliers. On a prévu le gel hydroalcoolique et le masque est obligatoire."

Au total, une quinzaine de magasins prennent part à l'initiative. Ce sont principalement des enseignes de mode : prêt-à-porter, bijoutiers, maroquiniers... Plus surprenant en revanche, le poissonnier doit par exemple proposer des dégustations !