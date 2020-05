La relance éco : à Nomexy, Innothéra s'interroge sur la production de masques à l'avenir

Ce qui vaut en période de crise peut-il continuer après le retour à la normale ? C'est la question que doit trancher Innothéra, basé à Nomexy dans les Vosges. L'entreprise spécialisée dans le textile médical (bas, chaussettes, collants de compression) emploie 300 salariés sur son site vosgien. Avec le confinement, trois quarts des employés ont été mis au chômage partiel pendant un mois. 80% du personnel est de retour dans l'usine, mais la production a évolué.

"Il y aura toujours des masques fabriqués en Chine"

Les ventes de dispositifs de compression ont reculé de 60% pendant le confinement. Innothéra s'est donc lancée dans la fabrication de masques réutilisables : 15.000 masques par semaine, tous offerts. L'entreprise va-t-elle poursuivre la production, cette fois commerciale ? Le PDG du groupe, Arnaud Gobet, s'interroge :

"On attend de voir parce que tout le monde veut fabriquer des masques. Quel sera le besoin ? Il y a un besoin aigu évident donc on a essayé à notre niveau d'y participer. C'est une chose de fabriquer des masques de manière ponctuelle. Ça en est une autre de lancer une vraie production industrielle [...] Il y aura toujours des masques fabriqués en Chine qui seront compétitifs. Il faut l'intégrer."

Innothéra tient à sa production en France

L'entreprise familiale, centenaire, a misé sur une production en France avec son propre laboratoire de recherche. Arnaud Gobet, convaincu d'avoir choisi le bon modèle économique :

"Tant qu'on peut le faire, on continuera à le faire. Parce que je suis ingénieur, j'aime bien l'industrie, parce que j'ai la conviction que l'intégration de l'amont à l'aval est une force pour l'entreprise. Quand tout va bien, on peut sous-traiter, délocaliser mais dès que les choses deviennent plus compliquées, si on ne maîtrise pas toutes les facettes du métier, ça devient très compliqué."

Innothéra s'appuie aussi sur plusieurs fournisseurs de matières premières, en Chine et ailleurs. Diversifier l'approvisionnement pour répartir les risques en cas de crise.

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Sud Lorraine.

France Bleu Sud Lorraine est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?