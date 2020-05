La relance éco : à Orléans, la médiathèque Gambetta se réorganise face au Covid et lance un service de drive

A partir de mardi 19 mai, les amoureux des livres pourront renouer (partiellement) avec les collections de leur médiathèque, à Orléans. La médiathèque centrale, place Gambetta, qui a reçu la visite du ministre de la Culture vendredi, ne rouvre pas ses portes, mais propose désormais un accès aux livres, de nouveau.

Les deux médiathèques d'Orléans, à la Source et place Gambetta (dans le centre-ville), ainsi que les bibliothèques de quartier, sont fermées depuis le 14 mars. Mais depuis le 11 mai, date du début du déconfinement, les bibliothèques sont autorisées à rouvrir.

Réouverture au public impossible : "trop de monde"

A Orléans, ce n'est pas une réouverture à proprement parler que propose la mairie d'Orléans. "Trop compliqué", explique Christine Perrichon, la directrice de la médiathèque Gambetta qui rappelle que l'établissement, en temps normal, accueille 8000 personnes en moyenne par semaine (dont 2000 chaque samedi).

"On ne peut pas rouvrir les portes en raison de la pandémie, à cause de la forte affluence donc, et aussi du risque de contamination car en plus, chez nous, on touche les livres, les étagères...", précise Christine Perrichon.

Un drive mis en place à partir du 19 mai

"Donc on a imaginé quelque chose qui n'a rien d'original : on met en place un système de drive, de "click and collect" qui permet de réserver les documents soit au téléphone soit sur internet, puis de prendre rendez-vous pour les récupérer ensuite".

Pour cela, la médiathèque n'a pas eu à installer de nouveau logiciel car "l'actuel logiciel est suffisamment souple, et a pu être adapté avec de nouveaux paramétrages, et des nouveaux modes de travail"

Retour des documents de nouveau possible

Pour les retours des documents, comment cela va-t-il se passer ? "Il y a actuellement 7000 documents chez les orléanais, et qui n'ont pas pu être rendus pendant le confinement". Là aussi, il y a du nouveau à partir du 19 mai : "on pourra venir les déposer du mardi au samedi de 14h à 18h."

"Et pour rassurer nos usagers, sachez qu'on laisse ensuite les documents en quarantaine pendant dix jours, avant de les prêter de nouveau", précise la directrice de la médiathèque Gambetta, à Orléans. "Les études scientifiques montrent qu'après dix jours, le virus n'est plus présent sur les documents".

Pour le moment, seule la médiathèque Gambetta est concernée

Les usagers auront un parcours bien fléché pour déposer ou récupérer leurs livres, et pour le moment ce drive n'existe qu'à la médiathèque centrale, place Gambetta, mais il pourrait être mis en place aussi, prochainement, pour celle du quartier de la Source.