La relance éco : à Saint-Vaast-La-Hougue, la brasserie La Pinte de Saire garde son "esprit de conquête"

Cette troisième année devait être celle de la consolidation. Mais la crise du Covid-19 a durement touché la vingtaine de brasseries indépendantes, comme La Pinte de Saire, à Saint-Vaast-La-Hougue. Pour Frédéric Marie, l'un des fondateurs, le confinement laisse un goût amer :

C'est assez énorme. On a perdu exactement 68% du chiffre d'affaire en avril. Tous nos clients étant fermés. Et puis, c'est vrai, l'été, on a tous les tournois sportifs, les festivals de musique. C'est du chiffre d'affaire qu'on ne récupérera pas.

L'entreprise a continué de brasser le premier mois du confinement. Une crise qui est arrivée au moment de la bière de printemps, une boisson qui n'est consommable que jusqu'en juin.

Nous sommes des brasseurs artisanaux. Ce sont des bières vivantes. Les dates limites d'utilisation optimale (DLUO) n’excède pas en général six mois. Donc on va arriver au mois de juin avec des stocks destinés aux cafés en bière pression. On va perdre cette bière là.

Au total, une cinquantaine de fûts. Alors, le brasseur a examiné la situation pour trouver des débouchés pour ses produits :

On s'est aperçu que le si peu de chiffre d'affaire qu'on pouvait faire, c'était majoritairement grâce à la grande distribution. Donc, on a pris un peu de recul, et on a décidé de sortir le mini-fût de cinq litres autonome.

Remise en question

Un fût que l'on peut savourer sans machine à bière. Et au-delà, La Pinte de Saire garde malgré les circonstances son "esprit de conquête", sa marque de fabrique depuis trois ans. Comme l'explique Frédéric Marie :

Face à une crise de cette ampleur, vous êtes obligé de constamment vous remettre en question. Après on remercie l'Etat et les banques pour les mesures mises en place, comme le prêt garanti d'Etat, qui va nous permettre de récupérer une partie de la trésorerie qu'on aurait du générer pendant tous ces mois où tout le monde était fermé.

Frédéric Marie espère maintenant une reprise de la consommation. Reprise qui s'annonce lente car les brasseurs indépendants n'auront pas la publicité des événements et des fêtes de village cet été.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.

France Bleu Cotentin est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ? Vous pouvez aussi réécouter cette chronique "la relance éco" sur francebleu.fr