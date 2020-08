La relance éco : adoptez des pieds de vigne en Côte d'Or avec "Cuvée Privée"

La start-up parisienne "Cuvée Privée" vous permet d'acheter pour l'année des pieds de vigne du vigneron de votre choix. Vous assistez ensuite au processus viticole et recevez six bouteilles étiquetées à votre nom par an. Un concept qui a déjà séduit trois vignerons en Côte-d'Or.

Passionné de vin ? Il est possible d'acheter à l'année des pieds de vigne du domaine de votre choix et de s'impliquer dans le processus viticole. A la fin de l'année, vous recevez six bouteilles étiquetées à votre nom. C'est le pari d'une start-up parisienne, "Cuvée Privée" qui a séduit trois vignerons en Côte d'Or. " C'est une façon d'acheter du vin mais pas que. L'objectif c'est que l'adopteur comprenne vraiment le vin qu'il va recevoir et déguster" explique la co-fondatrice de l'entreprise Marie Forget.

Des vignerons côte-d'oriens conquis

En Côte-d'Or, trois vignerons ont été séduits par ce concept, à Volnay, à Puligny-Montrachet et dans les Côte-de-Nuits. Le coût de l'abonnement à l'année va de 150 euros jusqu'à 600 euros pour les plus grands crus. L'adopteur a un médaillon à son nom sur les pieds de vigne qu'il a adopté. Cette personnalisation séduit les amateurs de bons vins. Depuis le lancement de "Cuvée privée" en 2018, 7500 clients ont adopté des pieds de vigne en France dont 2000 dans la région bourguignonne.

Le chiffre d'affaires de Jean-Baptiste Cluzeaud, vigneron en Côte-d'Or, a augmenté de 5 à 10% grâce à "Cuvée Privée". - Théo Bianchini

Jean-Baptiste Cluzeaud a rejoint l'aventure dès son lancement, en 2018. Ce vigneron de Volnay est gérant d'une exploitation de 6 hectares et demi de vignes en Côte-de-Beaune et Côte-de-Nuits. Pour lui, ça va plus loin que de simplement "ouvrir une bouteille de vin". Il aime "impliquer le consommateur dans l'ensemble du processus viticole". Grâce à son partenariat avec "Cuvée Privée", le chiffres d'affaires du vigneron a augmenté de 5 à 10%. En effet, plus de 300 amateurs de vins ont déjà adopté ses pieds de vigne.

"On a vraiment beaucoup de demandes en Côte-d'Or, il est très probable que dans les années prochaines on ait de nouveaux partenaires pour pouvoir satisfaire toutes les demandes d'adoption de nos clients... " - Marie Forget

La start-up mise sur l'hyper-personnalisation du coffret : vin étiqueté à votre nom et certificat d'adoption. - Cuvée Privée

La relance éco : adoptez des pieds de vigne en Côte d'Or avec "Cuvée Privée"

