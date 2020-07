La relance éco avec le théâtre de la Toupine à Evian "tout est annulé, il faut créer pour sortir de la crise"

Le monde du spectacle est très durement impacté par la crise du covid-19. Le théâtre de la Toupine, est une compagnie connue et reconnue partout en France et même en Europe. 200 de ses spectacles ont été annulés, depuis avril et jusqu'à septembre prochain.