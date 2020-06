"La relance éco" : ce théâtre toulousain cartonne en plein air

Voilà un bel exemple de relance économique. Après trois mois de fermeture en raison du coronavirus, le théâtre des 3T à Toulouse se réinvente avec brio. Deux spectacles sont délocalisés à partir du 23 juin au château de la Garrigue à Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne). Toutes les dates affichent presque complet. Corinne Pey, la propriétaire du théâtre, était l'invitée de France Bleu Occitanie ce vendredi matin.

" C'est plus que triomphal puisqu'on est à plus de 10.000 places vendues" — Corinne Pey

Corinne Pey n'imaginait pas un tel engouement du public : "C'est plus que triomphal puisqu'on est à plus de 10.000 places vendues, l'engouement du public a été incroyable. On rajoute des dates au fur et à mesure, vraiment on veut pas créer de frustrations parce que notre idée de départ c'était de faire plaisir et d'être positifs dans cette période qui est quand même très difficile et qui va l'être encore un petit peu".

"Notre rôle est d'apporter de la joie, du bonheur et un peu d'insouciance" — Corinne Pey

Un protocole sanitaire a bien sûr été mis en place au château : "On a des magnifiques portiques dignes d'Orly ou de Roissy avec prise de température c'est presque ludique, gel hydroalcoolique à l'entrée avec une distanciation notable", explique Corinne Pey. Le port du masque sera obligatoire lors de tout déplacement.

« Aéro malgré lui », la comédie déjà culte de Mélissa & Fred et Pat Borg et le nouveau spectacle de « Florent Peyre »mis en scène par Eric Metayer sont les deux représentations proposées au château de la Garrigue par le théâtre des 3T de Toulouse. Renseignements au 05 61 63 00 74.

Corinne Pey espère rouvrir son théâtre prochainement : "On va certainement rouvrir très vite, le 2 juillet. La distanciation reste la même, un fauteuil. C'est très bien fait pour les restaurants, pour les lieux culturels c'est encore un peu confus dans la tête des gens", explique la propriétaire enthousiaste à l'idée de revoir les spectateurs dans son théâtre toulousain.