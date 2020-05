"La relance éco" : en Mayenne, la machine judiciaire redémarre, des centaines de dossiers en souffrance

Les magistrats et les avocats qui fréquentent le palais de justice de Laval reprennent, eux aussi, peu à peu, leurs activités. De strictes mesures de sécurité sanitaire vont être mises en place dans le bâtiment. Des centaines de dossiers sont en souffrance.

Sabine Orsel, la présidente du TGI, dresse un état des lieux de la machine judiciaire en Mayenne après deux mois de confinement.

- Comment se passe cette rentrée judiciaire ?

"C'est impossible de continuer comme avant. Nous ne pouvons plus recevoir autant de gens en même temps, ni les recevoir dans des espaces trop petits. Donc, par exemple, ça veut dire que la moitié des audiences du juges des enfants devront se tenir dans une salle au rez-de-chaussée afin de respecter la distanciation physique. Cette salle ne pourra donc pas être utilisée pour une autre audience".

-C'est une semaine de rodage, une semaine réservée au personnel afin qu'il puisse s'habituer aux nouvelles règles ?

"Oui, pendant le confinement, il n'y avait que quelques personnes qui venaient. Désormais, avec le déconfinement, il y en aura une trentaine en permanence. On a réaménagé nos salles d'audiences et quand il y a un risque de proximité avec le public on va faire des simulations d'audiences pour essayer de voir comment on peut améliorer les mesures de sécurité pour garantir la santé des justiciables et des professionnels de la justice".

-Il y aura du gel hydroalcoolique, le port du masque sera-t-il obligatoire ?

"Tout est prévu pour que ça passe du mieux possible. Il y aura en effet du gel à l'entrée du palais, le port du masque sera recommandé et même obligatoire pour certaines audiences. L'accès du bâtiment est dans l'immédiat réservé aux personnes convoquées. Et tout le monde est invité à limiter sa présence au tribunal car il arrive, certains jours, que plusieurs centaines de personnes soient présentes".

-C'est une semaine "à blanc" et ça recommencera la semaine prochaine ?

"Oui, c'est une semaine de rodage et ça reprendra un peu la semaine prochaine. Mais il y a déjà beaucoup de boulot. De nombreuses décisions ont été rédigées pendant le confinement et le greffe s'attache à les notifier, les mettre en forme pour qu'elles soient rendues officiellement. Et à partir du 25 mai, toutes les audiences reprendront".

-Beaucoup de travail et probablement une masse énorme d'affaires en souffrance qu'il va falloir rattraper ?

"Des dizaines d'audiences ont été supprimées. Pour le juge aux affaires familiales, on arrive à près de 300 dossiers qu'il va falloir reconvoquer, pour les affaires pénales c'est une centaine, et il y a aussi les affaires civiles, le pôle social. On a surtout très envie de reprendre l'exercice de nos missions et de pouvoir enfin rendre des décisions".

Ecoutez l'entretien qu'a accordé la présidente du tribunal de grande instance à France Bleu Mayenne