La relance éco : le vélo fait sa place à Reims entre ateliers de réparation et nouvelles pistes

Les magasins de vélos et les réparateurs tournent à plein régime depuis le 11 mai et les associations d'usagers bénéficient aussi de cet engouement pour les deux roues. Reportage à l'association Vél'Oxygène à Reims qui espère la pérennisation des voies cyclables temporaires.

Rue du lieutenant Herdoin à Reims, l'atelier de réparation de l'association Véloxygène est un charmant sous-sol qui déborde littéralement de vélos. Et le téléphone portable n'arrête pas de sonner depuis le 11 mai, depuis le lancement de l'opération coup de pouce du gouvernement. "Des bénévoles viennent aider pour répondre au téléphone et prendre les rendez-vous, tellement on a de demandes, et ce sont beaucoup de gens qui ne nous connaissaient pas avant et qui viennent en raison de l'opération coup de pouce", souligne Maryse, la responsable de l'atelier.

D'ailleurs, Antonin a pu être embauché par l'association au lendemain du déconfinement, le 11 mai, pour permettre de répondre à la demande de réparations. "Il y a des jours où on a même pas le temps de réparer un vélo tellement il y a de coups de fil et de devis à réaliser", explique t-il. L'association compte désormais trois salariés.

Le planning de réparations du mois de juin déjà complet

Il y a tellement de demandes que pour avoir un rendez-vous à l'atelier de Vél'Oxygène pour une réparation il faut désormais attendre... début juillet. Alain est bénévole ici depuis quatre ans : "ça fait plaisir de voir que les gens s'intéressent, veulent faire réparer, c'est important pour nous". L'association Véloxygène, qui compte plus de 270 adhérents depuis le début de l'année, enregistre de nouvelles adhésions chaque jour depuis le 11 mai, et elle a déjà vendu plus d'une trentaine de vélos.

Dans l'atelier de réparation de l'association Véloxygène à Reims. © Radio France - Sophie Constanzer

Des pistes cyclables "temporaires" bientôt pérennisées ?

Le ministère de la transition écologique veut encourager les collectivités à pérenniser les pistes cyclables temporaires mises en place dans le cadre du déconfinement pour encourager la pratique. C'est le cas dans la région à Charleville-Mézières, Sedan et à Reims. Et la pérennisation, c'est tout ce qu'espère le président de l'association Vél'Oxygène François Stoltz : "Il faut déjà savoir quand même que ces pistes dites temporaires sont en place pour tout l'été très clairement, on est prêts à voir à regarder certains aménagement spécifiques mais il faut qu'un certain nombre de ces pistes puissent rester...".

Ces nouvelles pistes temporaires -traçées en jaune, et délimitées avec des plots- existent notamment Boulevard Lundy et Boulevard de la Paix à Reims. "Vous avez beaucoup de rues à Reims au centre ville qui sont des deux fois deux voies et qui débouchent sur des deux fois une voie, donc ça ne sert à rien... et ça permet de ralentir aussi la vitesse", souligne encore François Stoltz.

L'association Vél'Oxygène a décidé de mettre en place un comptage spécifique sur ces nouvelles voies, mi-juin, pour "évaluer" en quelque sorte les pistes temporaires et analyser d'"éventuels changements de flux" dans la ville.

Une des nouvelles pistes cyclables temporaires de Reims. © Radio France - Sophie Constanzer

