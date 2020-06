La relance éco : à Hunawihr, les animaux de NaturOparc vous attendent pour la réouverture ce week-end

NaturOparc, le centre de réintroduction des espèces, rouvre ses portes ce week-end. Une ré-ouverture progressive les samedis, dimanche et mercredis uniquement. L'occasion de redécouvrir les ratons laveurs, les loutres ou encore cigognes et grands hamsters d'Alsace. Une belle idée de sortie.

Après la fermeture hivernale et réouverture prévue le 28 mars qui n'a pas eu lieu à cause du confinement : Naturoparc à Hunawihr rouvre ses portes ce week-end. Une réouverture uniquement les samedis, dimanche et mercredis, en attendant des créneaux plus larges, dans les prochaines semaines.

Le centre de réintroduction vous permet, sur cinq hectares, de découvrir une quarantaine d'espèces vivant en plein air . Il y a entre autres : les cigognes, les loutres, le grand hamster d'Alsace, ou encore les ratons laveurs.

Une réouverture en toute sécurité

Dans cet espace en plein air, le port du masque n'est pas obligatoire. En revanche, il est conseillé de faire des réservations par internet, si vous souhaitez faire la visite en famille. Le nombre des visiteurs sera limité. Les lieux sont équipés de gel hydroalcoolique.

Toutefois, les animations seront plus nombreuses : "Les soigneurs seront présents tout au long de la journée, pour renseigner les visiteurs, mais toujours en petit comité," explique Anthony Chuet, le directeur-adjoint de NaturOparc.

Les reproductions plus nombreuses attendues

Pendant la fermeture, le site a fonctionné au ralenti, avec deux personnes sur place, contre douze habituellement. Dans les allées, les animaux ont été plus tranquilles et les reproductions risquent d'âtre plus nombreuses.

"Les canards ont été beaucoup plus tranquilles, beaucoup moins stressés au niveau de la ponte. Ça aura un impact a ce niveau là", analyse Alexandre Vilain, soigneur animalier.

Pour amortir l'arrêt net des visites, responsables ont fait un prêt et ont eu recours au chômage partiel. Ils ont lancé aussi une souscription de soutien leetchi, pour les aider à passer cette mauvaise période.

Retrouvez la chronique “La relance éco” à 7h15 tous les jours sur France Bleu Alsace

France Bleu Alsace est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?