La relance éco : les auto-écoles du Bas-Rhin en pleine reprise d'activité

Après être restées trois mois au garage, les voitures d'auto-écoles sont de nouveau en circulation depuis mi-mai. Un arrêt total qui a causé une perte de 30 à 40% du chiffre d'affaires de l'auto-école de Philippe Klein. Avec deux bureaux à Strasbourg et à Schiltigheim, il est également le représentant du Conseil national des professions automobiles dans le Bas-Rhin.

Pendant le confinement, l'activité partielle a été mise en place pour les quatre salariés de son entreprise. Les locations de voiture non pas été prélevées et vont donc se répercuter sur les mois à venir. "Au mois de septembre il va falloir qu'on paye le mois de septembre et le mois de mars", décrit Philippe Klein. Avec cinq véhicules, la facture est donc alourdie de 2 000 euros en plus.

Permis de conduire en décalage

Les examens au permis de conduire ont pu reprendre début juin. "Les jeunes sont revenus assez rapidement pour essayer de passer avant l'été", déclare Philippe Klein, avant d'ajouter : "il y a un décalage mais dans le Bas-Rhin tous les inspecteurs ont repris, donc ça fonctionne bien".

Philippe Klein, directeur d'une auto-école à Strasbourg Copier

Les quatre moniteurs forment actuellement une quarantaine d'élèves. Certains devront patienter jusqu'à septembre pour avoir une date d'examen. "Ceux qui veulent partir dans d'autres régions sont un peu bloqués", regrette Philippe Klein. Globalement, les auto-écoles ont su absorber la crise sanitaire. Sur les 180 bureaux présents dans le Bas-Rhin, seulement deux ont dû mettre la clé sous la porte.

