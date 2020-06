"La relance éco" : les campings de Haute-Garonne expliquent leur réouverture

Ce lundi 2 juin, c'est le début de l'acte 2 du déconfinement. Parmi les changements, la réouverture des campings en zone verte. Quel protocole sanitaire est mis en place ? Les animations sont-elles maintenues ? Le président de Flower Camping, réseau de 134 campings basé à Balma, était l'invité de France Bleu Occitanie ce mardi matin.

"C'est une réouverture en douceur" — Laurent Seigne

Chez Flower Camping, la réouverture se fait "en douceur", cette semaine explique Laurent Seigne : "Environ 30% des campings vont rouvrir ce matin, c'est une réouverture en douceur, en général les taux d'occupation actuellement sont de plus ou moins 40% donc on aura pas de problème sur les règles de distanciations physiques". La majorité des campings sera ouverte ce week-end des 6 et 7 juin. Le président de Flower Camping espère vite retrouver une activité correcte pour rattraper les pertes : "Par rapport à l'année dernière on est à moins 40%".

"Il n'y aura plus de soirées d'DJ comme avant" — Laurent Seigne

Flower Camping a mis en place une charte pour la mise en place du protocole sanitaire spécial coronavirus. Les sanitaires collectifs sont maintenus mais le nettoyage sera renforcé explique Laurent Seigne : "On a mis le curseur beaucoup plus haut pour s'assurer que toutes les mesures soient mises en oeuvre.

Les animations dans les campings sont pour l'instant suspendues : "Il n'y aura plus de soirées DJ, dansantes comme avant. On s'adapte au contexte, au fur et à mesure le programme des animations va s'étoffer, le club des enfants sera disponible mais il faudra s'inscrire pour organiser les capacités d'accueil", détaille Laurent Seigne.