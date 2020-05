La relance éco: les cinémas en Corse en quête de scénarios face à la crise

Peu de solutions

Depuis la mi mars, les salles obscures sont désertes. l'industrie du cinéma est au point mort, Plus aucun film ne sort, les grands festivals annulés et mardi 12 mai, le ministre de la culture a indiqué que la réouverture des cinémas ne se fera pas avant l'été. En Corse, les 5 cinémas de Bastia, Ajaccio, Furiani, Corte et Porto-Vecchio sont fermés , les caisses sont vides. Et il y a peu de solutions et aucune visibilité regrette Daniel Benedittini, qui gère le cinéma le Régent à Bastia.

Daniel Benedittini, le gérant du Régent Copier

Des projections aménagées

La première, qui semble difficile à mettre en oeuvre, reste conditionnée à la ré-ouverture des salles, et implique une désinfection systématique des locaux, consisterait à répartir les clients dans la salle en divisant leur nombre par deux. En compensation, le nombre de projections serait plus important.

Le téléchargement, maigre consolation

La seconde, déjà largement choisie par la profession, consiste à inviter les clients à louer leur film via une plate forme de téléchargement auquel le cinéma adhère. La plupart des films sortis avant le confinement y sont disponibles. Insuffisant pour poursuivre son activité à long terme, mais juste de quoi maintenir le lien avec le public, estime Michelle Viale, qui gère le cinéma le Studio à Bastia

Porte close au cinéma Le Studio à Bastia © Radio France - Pierre-Louis Sardi

Michelle Viale, gérante du cinéma "Le Studio" Copier

Un report des prêts contractés

A Ajaccio, Michel Simongiovanni gère le cinéma Ellipse. Il a contracté un emprunt pour payer la part qui lui revient du chômage partiel pour ses 13 employés tandis que son banquier lui a accordé un report du prêt contracté pour créer son entreprise. Lui aussi propose le téléchargement à ses clients, tandis qu'il entretient son matériel de projection en attendant des jours meilleurs.