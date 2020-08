La Relance éco : les vignerons héraultais développent la vente à emporter et la vente sur internet

Thierry Guibal possède le domaine de Bannières à Castries. C'est un domaine familial qui développe des vins bios, blancs, rosés et rouges. Avant la crise du coronavirus, il exportait beaucoup en direction du Japon. Aujourd'hui, il doit jongler entre la suspension de ses exportations et les conséquences du confinement. Il n'a pas perçu d'aides, découragé par les contraintes administratives et par les critères qui exclus son domaine.

Thierry Guibal propose des dégustations de vins blancs, rosés et rouges sur le domaine de Bannières. © Radio France - Sophie Delpont

Pour trouver de nouveaux débouchés, il développe la vente à emporter sur son domaine et les livraisons via des commandes sur internet.

Sophie Delpont l'a rencontré pour France Bleu Hérault.

Thierry Guibal a repris l'exploitation familiale depuis un peu plus d'un an à Castries. Copier

Vous pouvez allez acheter des bouteilles directement à la propriété au domaine de Bannières, 1135 Route de Bannières, à Castries