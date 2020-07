La Relance Eco : MerciYanis, un bouton pour gérer les stocks de gel et de masques

Un petit bouton à déclencher quand il n'y a plus de savon dans des toilettes publiques. C'est très pratique. C'est même salutaire en période de pandémie. Et c'est le cœur de métier d'une start up toulousaine, MerciYanis qui gère les incidents en entreprise. Un chauffage trop fort, plus de café dans la machine, des capteurs installés sur les distributeurs préviennent la centrale de MerciYanis. Depuis la crise sanitaire, la start-up propose de nouveaux services.

Un bouton connecté et des capteurs pour signaler l’incident

« Nous installons des capteurs dans les locaux, qui permettent _la détection automatique de l’incident, une fuite d’eau, une climatisation qui tombe en panne_. Nous avons aussi des boutons connectés qui permettent de signaler l’incident en un clic » explique Guillaume Blanc, le fondateur de MerciYanis.

Gestion automatique des masques et du gel

« Dans ce contexte de Covid, c’est très important pour signaler qu’il n’y a plus de savon dans les sanitaires, où de gel hydro alcoolique. Nous avons aussi un capteur qui permet de compter les passages dans les sanitaires, et de déclencher l’intervention au bon moment. »

"Avec le Covid19, les entreprises ont multiplié par deux ou trois le nettoyage des salles de réunions ou des open space. Notre application permet d’optimiser les protocoles de ménage en générant automatiquement une liste des espaces à nettoyer en priorité pour réduire au maximum les risques de contamination".

« Notre but, c’est de collecter dans une sorte de hub tous les incidents dans l’entreprise et de connecter tout ce qui va se passer. On détecte les besoins, puis on identifie le bon capteur pour le relier à notre plateforme. »

Après un an d’existence, MerciYanis travaille avec déjà avec La FNAC, EDF, BNP Paribas, Carrefour ou Village Vacances. L’ambition de la startup est de se développer partout ou du public est accueilli, en ciblant les services généraux qui gèrent l’intendance des entreprises, une solution simple pour leur éviter les imprévus, comme le manque de masques ou de gel hydro alcoolique.