"La relance éco" : reprise décoiffante pour les coiffeurs de la Somme

Les ciseaux des coiffeurs vont chauffer en ce lundi 11 mai, premier jour de déconfinement en France. Après quasiment deux mois de fermeture, la reprise de ces professionnels était très attendue. Les quelques 500 salons de coiffure de la Somme sont en majorité complets pour les deux prochaines semaines.

La reprise des coiffeurs : une bénédiction pour les clients !

Deux-cent soixante-dix réservations en quatre heures ! Le salon studio 22 de Corbie ne s'attendait pas à une reprise des réservations aussi rapide ! Le gérant Dylan Debras Godebert a bien cru que la plateforme allait exploser quand il a commencé la prise de rendez-vousil y a déjà plus d'une semaine.

Après deux mois sans passer par les mains expertes de ces professionnels, les clients s'arrachent les cheveux ! Clarisse le confesse, son coiffeur a été "la personne qui lui a peut-être le plus manqué". Alors, une fois la date de réouverture annoncée par Edouard Philippe, pas de pitié : "c'est la guerre des cheveux ! Première arrivée, première servie" lance Clarisse qui a décroché un rendez-vous pour le 20 mai. Bientôt la délivrance !

Une réouverture sur rendez-vous et aux règles très strictes

Pas question pour les clients de se présenter la mèche au vent ! La réouverture des salons de coiffure s'accompagne de règles sanitaires très strictes.

Masques obligatoires pour le patron et les clients du salon Studio 22 de Corbie - Dylan Debras Godebert

Les clients devront se présenter uniquement sur rendez-vous, à l'heure. Il ne sera pas possible de patienter à l’intérieur du salon. Il faudra aussi se présenter masqué. Des équipements dont les coiffeurs ont aussi du se doter : gants, masques et même visières sont indispensables. Il a fallu commander mais les livraisons n'ont pas encore été partout assurées. Valérie du salon Grafik d'Amiens n'a encore rien reçu et a été dépannée par un collègue pour pouvoir ouvrir ce mardi.

Une distance d'un mètre entre deux sièges

L'organisation à l'intérieur des salons de coiffure doit aussi être repensé. Le salon Jean-Louis David d'Amiens est dans l'obligation de condamner un siège sur deux pour pouvoir appliquer la fameuse distance d'un mètre entre deux clients.

La gérante, Laure Empereur reprend avec ses quatre salariés à temps plein mais avec cette nouvelle organisation, elle va devoir réduire sa clientèle. Elle doit condamner "deux bancs de coiffage et un bac". Selon ses calculs, "ce sont deux clients en moins par demi-heure".

Un quart d'heure prévu pour nettoyer entre deux rendez-vous

Le temps de nettoyage entre le passage de deux clients doit aussi être décompté d'une journée de travail . Du temps passé en plus mais de l'argent en moins puisqu'au salon studio 22 de Corbie, "un quart d'heure, c'est la durée pour une coupe de cheveux". Pour ne pas être trop pénalisé, Dylan Debras Godebert a décidé d'élargir ses horaires de 9h à 23h du lundi au samedi. L'objectif est de pouvoir continuer à faire comme sur une journée normale et recevoir en moyenne 45 clients. Une nouvelle organisation qu'il devrait maintenir au moins sur les 2 premières semaines de réouverture.

Il est l'heure de rouvrir _ Valérie, gérante du salon Grafik à Amiens

Après deux mois de confinement et malgré une réouverture qui oblige à de nombreux changements, les coiffeurs se montrent soulagés de pouvoir relancer leur activité. "Il est l'heure de rouvrir" pour Valérie qui voit les factures continuer à arriver et qu'il va maintenant falloir honorer après deux mois d'arrêt total de l'activité.

La chronique "La relance éco" est à retrouver à 7h15 tous les jours sur France Bleu Picardie et à réécouter ici