La relance éco : un couple du Vaucluse reprend la crêperie municipale de Saint-Georges-Nigremont

La crêperie municipale de Saint-Georges-Nigremont n'avait plus de gérant depuis l'automne dernier. En pleine crise du coronavirus, un couple de Vauclusiens est tombé amoureux des lieux et a tout quitté pour relancer l'affaire.

La Montagne Noire va servir des crêpes et quelques breuvages locaux et vauclusiens.

C'est un peu grâce à Jean-Pierre Pernaut si le village de Saint-Georges-Nigremont (Creuse) va réentendre tinter les couverts entre les murs de sa crêperie municipale : Alicia Bonnici et Thierry Gaillardet ont tout quitté après un reportage de l'émission "SOS Villages" diffusé sur TF1.

Un bar musical où "on prend le temps de vivre"

Après être tombé par hasard, ils ont décidé de changer de vie : un tour de la région et deux semaines après ils ont posé définitivement leurs valises. Déjà expérimentés -ils travaillent dans le domaine depuis plus de 7 ans - "Alicia est disciple d'Escoffier" précise Thierry, ils vont pouvoir profiter d'un local tout équipé et d'un logement mis à disposition par la commune.

Sur les murs, les gérants ont accrochés moult instruments : guitares, basses, que peuvent emprunter les clients ou les habitants qui voudraient gratter un peu. Thierry est même allé chercher une table de mixage pour organiser des soirées karaokés.

Côté produit, "Nous serons avant tout une crêperie" explique Thierry, qui ne s'interdit pas de proposer des plats plus copieux en hiver. Car l'établissement sera ouvert "7 jours sur 7, toute l'année" pour devenir un lieu incontournable de la région. À la carte aussi des alcools creusois et vauclusiens, notamment des vins.

On est venus ici avant tout pour prendre le temps de parler au gens, de partager. Prendre le temps de vivre.

Vous pouvez consulter la carte et contacter le restaurant sur leur page Facebook.

La salle est décorée avec des guitares et des basses que les clients peuvent emprunter pour s'exercer. © Radio France - Marion Bargiacchi

En plus de la salle, une terrasse permet d'accueillir une vingtaine de couverts. © Radio France - Marion Bargiacchi