La Nouvelle Eco : un photographe propose des photos gratuites à des hôtels en échange d'une nuit

Offrir une séance photo gratuite à des établissements touristiques touchés par la crise du Covid-19, c'est l'idée de Jordan Sapally, un photographe de 23 ans. Avec sa complice Mylène Bourga, ils proposent à des hébergements une séance photo en échange du gîte et du couvert.

Les deux amis ont parcouru cinq établissements à travers la Marne et les Ardennes. Leur voyage a débuté à la caserne Chanzy, au pied de la cathédrale de Reims. Un cadre unique pour Jordan Sapally qui propose des photos que l'hôtel pourra réutiliser sur les réseaux sociaux et sur son site internet : " J'ai vraiment décidé de ne pas partir en vacances, de créer du contenu pour les hôtels, cela va leur permettre de se relancer. Si ça peut vraiment les aider à communiquer sur les réseaux, c'est mon but principal. Je pourrais aussi, de mon côté, les réutiliser sur mon site pour démarcher d'autres établissements et être rémunérés par la suite "

La suite de son voyage l’emmènera dans un gite à Épernay et dans un château. Multiplier les lieux et les rencontres, il est aussi là l'objectif pour Jordan Sapally : "Je trouve ça hyper intéressant de varier les plaisirs. On va faire un grand tour de la Champagne, c'est important de mettre à l'honneur le patrimoine champenois car la région Champagne est une très belle région."

Première étape à la caserne Chanzy

En échange de cette séance photo, l'hôtel offre à Jordan, une nuit dans l'établissement et un accès privilégié au spa, au restaurant et à la terrasse extérieure. Le jeune homme prend aussi des photos gastronomiques dans les cuisines du restaurant la Grand Georgette, le restaurant attenant à la caserne Chanzy.

L'Hôtel Chanzy a déjà un photographe attitré puisqu'elle fait partie du groupe Mariott. Mais pour Camille Roberrini, responsable commerciale, il était indispensable de faire appel à un autre photographe :" On est dans un monde où on travaille en permanence avec les réseaux sociaux et si on veut être connu et reconnu, il faut pouvoir fournir à nos abonnés des contenus pertinents, cela nécessite d'avoir des contenus conséquents et en grande quantité donc c'était indispensable pour nous de faire appel à un autre photographe. "

Jordan Sappaly, photographie la vue depuis la chambre d'hôtel. © Radio France - Timothé Rouvière

Booster la fréquentation de l'hôtel

C'est surtout le côté moderne de Jordan Sappaly et sa présence sur les réseaux sociaux notamment Instagram qui ont séduit l'établissement. Et en plus c'est économique : s'il faisait payer son travail, Jordan ferrait payer 400 à 500 euros pour ses clichés : " La démarche est très intéressante, on est vraiment sur un esprit donnant-donnant et aujourd'hui il faut être dans cet esprit là pour relancer l'activité et surtout après la période que l'on vient de subir " explique Camille Roberrini.

Grâce à ces photos, l'hôtel Chanzy espère booster sa fréquentation après plusieurs mois d'inactivité.