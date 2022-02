La sœur du père Hamel et la mère du terroriste Adel Kermiche : deux mères unies dans la douleur

Roseline Hamel et Aldjia Kermiche se sont rencontrées quelques mois après l'attentat par l'intermédiaire de Mgr Lebrun, l'archevêque de Rouen. Les deux femmes se sont revues plusieurs fois ensuite. "C'est bizarre, ma famille ressemble à la famille Kermiche", a expliqué Roseline Hamel lorsqu'elle a témoigné, au début du procès. Le mari était routier - donc souvent absent de la maison - et elles ont cinq enfants toutes les deux.

Lors de l'appel des témoins le premier jour du procès, c'est Roseline Hamel qui confirme au président de la cour d'assises qu'Aldjia Kermiche viendra bien à l'audience. "Je suis au courant de ce qu'elle va témoigner", explique la sœur du prêtre assassiné. "Son parcours avec son fils à partir du moment où il est devenu étrange. C'est le témoignage de quelqu'un qui n'a pas trouvé l'aide qu'elle souhaitait pour régler le problème". La famille Kermiche a fait appel à la police au sujet de la dérive islamiste d'Adel, le benjamin de la fratrie, "pour essayer de lui faire reprendre la raison", raconte Roseline Hamel.

Je n'échangerais pas ma douleur contre la sienne - Roseline Hamel à propos de la mère d'Adel Kermiche

La sœur du père Hamel dit aussi, en parlant d'Aldjia Kermiche : "Je n'échangerai pas ma douleur contre la sienne". Elle parle de cette souffrance qui les unit à jamais et de ce lien "de maman à maman". "Quand vous avez un enfant qui s'égare un peu du chemin, on se dit 'qu'est ce que j'aurais dû faire ou pas dû faire?' C'est automatique en tant que parents, on se culpabilise", explique cette mère et grand-mère.

Roseline Hamel réussit même à se mettre à la place de la mère du terroriste : "Quand elle me raconte 'mon enfant, la chair de ma chair... mon bébé!' Franchement, c'est atroce son parcours." Ce n'est plus la sœur du prêtre assassiné qui parle là avec émotion mais bien une maman.