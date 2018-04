Cette femme était poursuivie par une de ses subordonnnées pour harcèlement moral. Le tribunal n'a pas suivi le procureur qui avait réclamé lors du procès une amende. Les magistrats de Poitiers ont donc relaxé cette ex adjudante de la brigade de Civray-Charroux.

Poitiers, France

Ce dossier a mis dix ans avant d'être jugé car à deux reprises le parquet a voulu classé l'affaire puis prononcé un non lieu avant que la chambre de l'instruction s'en saisisse. Et au final, cette affaire douloureuse qui a amené les deux ex gendarmes à quitter l'armée. L'une a été radiée pour incapacité, la seconde a démissionné

Vexations, propos agressifs

Tout commence en août 2007 avec l'arrivée d'une nouvelle commandante adjoint à la communauté de brigade de Civray-Charroux. Celle ci, très directive selon l'avocate de la plaignante, aurait multiplié dès le début brimades, vexations et propos agressif. Elle n'est pas la seule à subir ce comportement qualifié de despotique par Me Coutand. Deux autres militaires de la brigade de Charroux en sont aussi victimes.

"La hiérarchie militaire ne sort pas grandie de cette affaire"

La situation dégénère malgré des tentatives de médiation jusqu'à la mutation forcée de deux des trois gendarmes en avril 2008. Dans ce dossier, "la hiérarchie militaire ne sort pas grandit de cette affaire" estime le procureur, car elle n'a pas su gérer ce conflit qui s'est selon lui développé avec une extrême brutalité. Le procureur convaincu de la réalité du harcèlement moral réclame une amende. Le dossier est vide pour la défense qui plaide la relaxe. L'affaire, jugée fin mars, avait été mis en délibéré.