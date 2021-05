La relaxe pour l'islamologue Tariq Ramadan poursuivi pour diffamation envers la Rouennaise Henda Ayari

Le tribunal correctionnel de Rouen a débouté Henda Ayari de toutes ses demandes et relaxé Tariq Ramadan des accusations de diffamation envers la plaignante ce mardi après-midi. La rouennaise de 44 ans, qui est la première à avoir porté plainte pour viol contre l'islamologue, avait également déposé une plainte en diffamation après des propos tenus par Tariq Ramadan sur BFMTV et dans son livre "Devoir de vérité".

A l'occasion d'une interview à la radio en septembre 2019, il disait être victime d'un "traquenard" de la part d'un "certain nombre de femmes qui se connaissent qui changent de version quatre fois". Sur ce point, le tribunal correctionnel a estimé que la plaignante n'était pas suffisamment reconnaissable pour ces propos puissent lui nuire. La plainte d'Henda Ayari visait également un extrait du livre de Tariq Ramadan citant des témoignages d'autres hommes sur lesquels la jeune femme aurait exercé "un chantage à la plainte pour viol". Le tribunal a jugé que si ces témoignages devaient être pris avec prudence, ils constituaient une base factuelle suffisante pour justifier de la bonne foi du prévenu.

Un jugement qui satisfait les avocats de Tariq Ramadan, "nous étions certain que la diffamation ne pouvait pas tenir" commente Maître Pascal Garbarini, l'avocat de l'islamologue. "Cette plainte n'avait pour but que de porter atteinte à la vérité de Monsieur Ramadan et de l'empêcher de pouvoir s'exprimer et de faire valoir ses arguments de défense auprès de l'opinion publique" plaide l'avocat .

à lire aussi L'islamologue Tariq Ramadan jugé à Rouen pour diffamation envers l'une de ses accusatrices

Le conseil d'Henda Ayari, Maître Jérémy Kalfon, regrette un jugement qui "n'a pas tenu compte de la violence des propos et de ses conséquences" sur sa cliente, même s'il retient que le tribunal n'a pas reconnu de vérité dans les propos tenus par Tariq Ramadan. Seul le Parquet peut faire appel de ce jugement, mais le ministère public n'avait pas pris de réquisitions dans cette affaire et s'en était remis au tribunal à l'audience. Tariq Ramadan est par ailleurs mis en examen pour viols sur cinq femmes, dont la rouennaise Henda Ayari.