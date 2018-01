Rentrée solennelle du Tribunal de Grande Instance de Vesoul ce mercredi. L'occasion pour la présidente du tribunal et le procureur de la république de faire le bilan de l'année judiciaire en Haute-Saône et d'aborder les perspectives pour 2018.

Vesoul, France

C'est un moment important pour la justice dans le département de la Haute-Saône, la rentrée solennelle du Tribunal de Grande Instance de Vesoul. Magistrats et avocats en robe noire, officiels en uniformes, élus et représentants de l'état.

Il manque deux juges dans les équipes du tribunal, et cinq greffiers" Claire Marie Casanova, présidente du tribunal de Vesoul.

Claire Marie Casanova, la présidente du Tribunal de Grande Instance de Vesoul © Radio France - Jean Francois Fernandez

C'est la présidente du TGI Claire Marie Casanova qui ouvre le bal. On se souvient que l'année 2017 avait été compliquée avec de nombreux départs non remplacés. La conséquence avait été du retard pour traiter les affaires, et certaines audiences annulées faute de "bras". Mais en septembre dernier, grâce à des effectifs au complet, le retard avait été rattrapé. En ce début d'année 2018 le tribunal de Vesoul doit de nouveau faire face à quelques départs non encore remplacés. Mais pour la présidente, l'organisation interne des services devrait éviter de prendre à nouveau du retard dans le traitement des affaire des justiciables.

Dans une rentré solennelle, le deuxième moment fort, c'est le discours du procureur de la république.

Priorité numéro 1, la lutte contre la délinquance routière" Emmanuel Dupic, procureur de la république de Vesoul.

Emmanuel Dupic, procureur de la république de Vesoul © Radio France - Jean Francois Fernandez

Emmanuel Dupic a pris ses fonctions fin août en Haute-Saône. Pour 2018 la priorité numéro 1 c'est la lutte contre les violences routières, avec aucune pitié pour les conducteurs récidivistes. C'est également la priorité du nouveau préfet de la Haute-Saône, Ziad KHOURY.

En 2ème priorité, la lutte contre les violences faites aux femmes avec obligation pour les policiers et gendarmes désormais de prendre des plaintes et non plus des mains courantes.

Enfin 3ème priorité, le retour en Haute-Saône des enfants de Haut-Saônois partis en Syrie, certains sont partis avec femme et enfants, certains enfants sont nés sur les terrains de combats. La Haute-Saône se prépare au retour de ces enfants mineurs, cela entre en complément des mesures de lutte contre la radicalisation.

Rentrée judiciaire, Vesoul © Radio France - Jean-Francois Fernandez