La rentrée solennelle du tribunal judiciaire d'Alès placée sous le signe d'une activité intense

La rentrée solennelle du tribunal judiciaire d'Alès (Gard) à huis-clos à cause de la crise sanitaire. L'activité du ressort judiciaire n'a pas baissé, loin de là, l'année dernière. On a enregistré quelques succès notables en matière de lutte contre les stupéfiants.

L'audience de rentrée solennelle du tribunal judiciaire d’Alès (Gard) à huis-clos. en raison de la crise sanitaire. Mais le bilan de l'activité 2021 a tout de même été dévoilé jeudi dernier (20/02). L’activité civile a connu une progression importante (+30%). Coté pénal, le ressort alésien a connu une activité exceptionnelle. Un seul chiffre, le nombre d'affaires poursuivies, 1359 en 2020, 1548 l'année suivante +14%. Et l'effort en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants se poursuit.

Trafic de stupéfiant : la lutte se poursuit

Taper vite et taper fort. Taper fort via les comparutions immédiates, 134 en 2020 et 7 ans d'emprisonnement prononcés pour le trafic de Rochebelle. Taper vite avec des dossiers bétons sans investigations supplémentaire et évitent - au grand dam de certains avocats - l'ouverture d'informations judiciaires, lourde et onéreuse et des peines pour l'essentiel couvertes par la détention provisoire. Harcèlement judiciaire, harcèlement sur le terrain.

La lutte contre le stupéfiants, une des priorités du parquet d'Alès.. Copier

Bousculer le trafic et ses responsables

Harcèlement judiciaire, harcèlement sur le terrain. Quasiment une opération anti-drogue par semaine qui vise trafiquant, revendeur et consommateur. Rochebelle, Cévennes, Clavières, Près saint Jean, le trafic gangrène les quartiers populaires et irrite la population mais la stratégie du "saute-dessus", dit-on chez les policiers, 271 interpellations - un chiffre en augmentation de 87% - amène à d'importants saisies de produits, 4 kilos d’héroïne dernièrement, d'armes et 200.000€ en liquide.