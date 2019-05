La réouverture des Thermes de Brides en Savoie est reportée d'une semaine au moins

Brides-les-Bains, France

Sa parole est rare, soumise à la communication de crise depuis l'apparition des premiers germes de “pseudomonas” début avril. Gérard Magat, le directeur général des Thermes de Brides-les-Bains, nous reçoit à l'improviste lors de notre reportage dans les rues du village, rues très clairsemées, mais toujours animées par des commerces et la moitié des hôtels qui restent ouverts. Brides n'est pas une commune morte même si ses thermes essentiels sont fermés. Cela demeure un coup dur économique pour Brides et pour la société de Gérard Magat.

Gérard Magat : - Compte tenu des résultats des analyses que nous avons depuis lundi soir, nous estimons qu'il nous faut une semaine de plus. Certes, la presse s'est fait écho de la date du 20 mai, mais dans ces cas, il faut être sérieux et rigoureux. Nous ne voulons pas prendre le risque de rouvrir pour fermer une semaine ou un mois plus tard. Nous avons pris la décision de demander à ceux qui devaient venir chez nous dans la semaine du 22 mai d'annuler, de reporter si possible.

France Bleu Pays de Savoie : - Ça veut dire que le germe n'est pas éradiqué ?

- On a localisé le problème. Il ne se situe pas à l'intérieur de notre établissement. C'est un travail minutieux de nos services techniques. Il faut analyser l'ensemble du réseau, tous les éléments mécaniques, toutes les pompes, toutes les vannes. Il nous faut un peu plus de temps pour résoudre parfaitement le problème. On veut rouvrir en toute sécurité, ne pas rechuter.

Pas de date précise. Rouvrir sans risque.

A Brides, chez les commerçants et les hôteliers, chez tous les habitants, la date de votre réouverture est très attendue.

Oui, elle est attendue par beaucoup de monde. Par nous aussi car c'est un contre-coup économique, cela va sans dire. 800 curistes annulés depuis le début. Avec la semaine de délai que nous rajoutons, ça fait 300 en plus. Je répète que je n'ai pas de date précise à communiquer. C'est très embêtant, c'est pas catastrophique. Il faut travailler pour repartir dans des bonnes conditions.

Un coup dur pour vos employés aussi.

Depuis le premier mai, nous avons engagé du chômage technique avec la direction du travail, en collaboration avec les délégués syndicaux. On devrait atteindre une centaine de dossiers. Mais le chômage n'est pas total. On a un problème sur une ressource en eau qui alimente les soins conventionnés. Le reste n'est pas impacté. Le Spa et la buvette thermale sont opérationnels. La piscine de Salins fonctionne aussi normalement.

On a entendu des curistes privés de cure mais qui n'ont pas pu annuler leur logement se plaindre de ne pas pouvoir profiter gratuitement du Spa par exemple ou encore de pas avoir été prévenu assez tôt pour annuler leur venue.

Concernant l'information, on peut toujours faire mieux. Mais on informe nos curistes quasiment en temps réel, en fonction du résultat des analyses. On a mis en garde il y a quinze jours les curistes qui viennent jusqu'au 15 juin, pour qu'ils en tiennent compte (prendre des billets de train annulables par exemple...) Les dernières analyses datent de lundi soir. Dès le lendemain, le mardi, nous écrivons aux curistes qui devait venir jusqu'au 25 mai. Nous sommes très réactifs, le plus possible. On les tient informés au fur et à mesure. Concernant enfin la gratuité du Spa qui compenserait les cures annulées, c'est impossible. Il y a des charges, des employés que nous payons et en plus beaucoup d'usagers qui eux payent le tarif normal.

Il y avait déjà eu une fermeture des thermes en 2003.

Une fermeture d'un mois. Mais ça n'avait rien à voir. Un problème dans la robinetterie, beaucoup simple à localiser et donc à résoudre.