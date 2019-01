La réouverture du péage d’Agde-Bessan se fait attendre

Bessan, France

Vinci Autoroutes poursuit ses travaux à l’échangeur de Bessan-Agde (Hérault) sur l’autoroute A9. L’auvent qui surplombe les caisses automatiques a été fragilisé par les incendies en décembre dernier, lors de manifestations de gilets jaunes. Pour des questions de sécurité, cet échangeur 34 a été fermé par décision préfectorale le 04 janvier.

Des travaux de réparation importants sont nécessaires

Les réparations qui ont commencé en début de semaine devraient durer plusieurs semaines. Il est impossible d’avoir une date de réouverture, même partielle. Une fois l'auvent totalement démonté, des travaux de génie civil, électriques, sur les voies et les équipements seront réalisés la semaine prochaine.

"Il ne faut pas que le chantier dure trop longtemps", le maire de Bessan.

Bessan est la porte d'entrée du littoral et du pays agathois. Le péage étant inutilisable, ça devient aussi compliqué pour les livraisons, pour les entreprises dit le maire de Bessan Stéphane Pépin-Bonet.

"Les secteurs économique et touristique en prennent un coup en ce moment, même si ce n’est pas la pleine période".

"Je rencontre autant de particuliers, que d'entreprises qui sont gênés, perturbés dans leur quotidien. Il faut vite que le péage rouvre. Il ne faut pas que cela dure. Il faut absolument que les touristes puissent y accéder à Pâques. Sinon ils iront ailleurs".

L’impact économique n'est pas négligeable dit Stéphane Pépin-Bonet, le maire de Bessan Copier

Tout le secteur de la basse vallée de l’Hérault est pleinement touché par la fermeture de ce péage. Pour les usagers de la route, cette fermeture est contraignante. Ils sont obligés de se rendre soit à Béziers ou Sète en empruntant les axes secondaires s'ils veulent rejoindre l'autoroute.

"80 km supplémentaires, aller-retour, pour aller travailler à Montpellier".

Des trajets plus longs et plus coûteux explique Gérardo. Il habite Bessan et se rend tous les jours à Montpellier pour le travail. Copier

Les professionnels sont tous impactés, comme les ambulanciers ou encore les taxis. "Le prix de la course est forcément impacté" explique Fréderic Scaramozzino, taxi professionnel installé depuis l'été dernier à Saint-Thibéry. "Il y a un manque à gagner. Une perte de temps et d'argent. Pour les transports médicaux, nous ne sommes pas payés en plus. La sécurité sociale, peu importe par où on passe, c'est le chemin le plus court"

"Il ne faut pas que les travaux durent trop longtemps" explique Fréderic Scaramozzino Copier