La reproduction de la Tour Eiffel dérobée dans le jardin éphémère de Châlons-en-Champagne

Page Facebook Châlons et Agglo

C'est un véritable coup de gueule postée par la ville de Châlons-en-Champagne sur sa page Facebook (Châlons et son agglo) ce vendredi 4 février. La réplique de la Tour Eiffel, installée dans le jardin éphémère de la ville à l'angle de la rue de la Marne et de la rue du Gantelet, a été volée.

"Des heures de travail des équipes techniques"

"Nous exprimions ici même en décembre notre ras-le-bol après plusieurs vols de sapins de Noël, explique la ville. Force est de constater qu’en 2022 rien a changé. Cette tour, ce sont des heures de travail des équipes techniques de la ville, qui s’efforcent tous les ans à pareille époque d’embellir le centre-ville, d’agrémenter le cadre de vie des Châlonnais, pour faire de Châlons une ville agréable et jolie."

La ville demande donc à "celle, celui ou ceux" qui ont volé cette tour de la rapporter rapidement : "On vous invite à nous remettre la tour, en échange de quoi nous serons ravis de vous dire comment en construire une vous-même, et nous vous remettrons en cadeau une autre reproduction – celle d’un César, sur lequel sera inscrit « plus belle incivilité de l’année »", conclut le post Facebook.

Une plainte a été déposée.