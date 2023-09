La requête du Brian Joubert Poitiers Glace rejetée par la justice

Le club de Brian Joubert perd son bras de fer contre Grand-Poitiers. Le tribunal administratif de Poitiers a rendu sa décision ce jeudi 7 septembre 2023, vers midi, et a rejeté la requête du Brian Joubert Poitiers Glace. Le club contestait la répartition des créneaux horaires à la patinoire de Poitiers, partagée avec le Stade poitevin Club de glace. Une répartition décidée par la communauté urbaine de Grand Poitiers pour la saison 2023-2024. Le BJPG souhaitait retrouver les mêmes créneaux que la saison passée.

ⓘ Publicité

Un nombre de créneaux jugé suffisant

La justice a estimé que le planning 2023-2024 de la patinoire n'était pas susceptible de mettre en péril l'association de Brian Joubert, avec un nombre de créneaux jugé suffisant pour les deux clubs. Dans un communiqué, la Communauté Urbaine de Grand Poitiers se félicite d'une décision "qui va dans le sens de l’équité et de la juste répartition entre les différents clubs usagers de la patinoire". La communauté urbaine ajoute que "cette décision est celle du bon sens et une nouvelle occasion pour Grand Poitiers de réaffirmer sa volonté de faire du sport pour toutes et tous une priorité !"