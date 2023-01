La responsable d'un dramatique accident de la route à Bayonne traduite en justice

C'est pour "homicide involontaire" qu'une bayonnaise âgée de 45 ans s'est expliquée devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne, ce mardi 24 janvier 2023. Très émue à la barre, elle a raconté comment une simple erreur d'inattention, a entrainé la mort d'un piéton le 31 août 2021 dans une rue de Bayonne. Le jugement du tribunal, présidé par Emmanuelle Adoul, sera rendu le 7 février prochain.

Enchaînement dramatique

"J'ai fait une erreur et depuis, je vis tous les jours avec ce drame". Stéphanie ne se remet pas de l'accident. Depuis le drame, cette gestionnaire administrative et financière, est d'ailleurs en arrêt-maladie. "Dépressive, sous anxiolytiques, elle vit recluse à son domicile" explique son avocate, Déborah Loupien-Suares. Elle reconnaît sa responsabilité pleine et entière. Des caméras ont d'ailleurs filmé toute la scène. À bord de sa voiture, elle circule ce jour-là rue Alsace-Lorraine à la recherche de son rendez-vous médical. Elle est un peu perdue, ne connaissant pas le secteur. Elle va alors percuter un motard qui arrive en face. Le motard est gravement blessé à la jambe, mais sa machine va poursuivre sa folle embardée et faucher un piéton qui se trouve sur le trottoir. À la mauvaise heure et au mauvais endroit.

10 mois de prison avec sursis requis

La victime n'est pas morte sur le coup, mais deux mois plus tard, le 24 novembre. L'instruction ouverte après le drame va d'ailleurs permettre de s'interroger sur le lien de causalité exacte entre l'accident et le décès. L'homme devait subir une opération qui n'a pu être réalisée en raison de l'accident et par ailleurs a été victime lors de son hospitalisation d'une méningite. Mais pour l'accusation il n'y pas de doutes. Le décès est lié aux graves blessures même si au moment du choc la voiture ne roulait qu'à 30 km/h. Le procureur de la République Jean-Claude Belot a requis 10 mois de prison avec sursis et six mois de suspension du permis de conduite.