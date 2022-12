La ressource en eau potable dans une situation plus tendue qu'en été sur le Causse Méjean en Lozère

Malgré les dernières pluies, la situation est plus tendue qu’à la fin de l’été sur le front de la ressource en eau potable sur le Causse Méjean en Lozère. "Le volume actuel d’eau contenu dans la réserve de Gally correspond à environ une semaine de consommation des habitants, des entreprises et du bétail" indique la préfecture de Lozère dans un communiqué ce mardi après-midi. La population est invitée à demeurer très vigilante sur ses usages de l’eau, dans l’attente de précipitations plus abondantes, qui pour l’heure se font encore attendre.

ⓘ Publicité