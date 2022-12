La ressourcerie Bazar, etc. cambriolée à Niort juste avant Noël

Une bien mauvaise surprise, juste avant Noël, pour la ressourcerie Bazar, etc. La boutique située quartier Goise à Niort a été cambriolée dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 décembre. "Quand on est arrivés pour ouvrir pour le dernier jour avant le réveillon de Noël on avait eu une visite indélicate dans la nuit avec destruction d'une fenêtre, pénétration à l'intérieur des locaux", raconte Georges Dussauce le président l'association qui donne une seconde vie à des objets qui sinon seraient jetés.

Une plainte déposée

Le ou les voleurs ont emporté deux ordinateurs portables de travail mais aussi 1000 à 1500 euros de marchandise, comme du matériel de photographie. "Plus que du dépit, on ressent même un peu du dégoût", réagit Georges Dussauce. "On essaie de se battre au quotidien avec les salariés et plus de 100 bénévoles pour essayer de faire que le réemploi solidaire ça marche autour de nous, que ça aide des gens. Et quand des petits malfrats ont besoin de se faire un peu de blé, ils viennent dans ce genre de structure. Parfois c'est le Secours catholique, Emmaüs, les Restos du cœur, aujourd'hui c'est nous. Malheureusement, même ce type d'activité doit être protégé. Il va falloir mettre des barreaux aux fenêtres... C'est de l'investissement inutile mais nécessaire", poursuit le président de Bazar etc. Une plainte a été déposée.