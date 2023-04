La restriction d'accès aux urgences d'Aubenas : une décision unilatérale inadmissible dit le président du SDIS

Depuis le 3 avril, l'accès au service des urgences de l'hôpital Aubenas est réduit. Le départ de deux médecins explique la direction ne permet plus d'accueillir tout le monde. Il faut passer par le 15 pour les particuliers qui voudraient s'y rendre. Et pour les pompiers, c'est une difficulté supplémentaire dans un contexte déjà tendu.

"Une décision unilatérale inadmissible"

Les pompiers ne pourront plus emmener toutes les victimes aux urgences d'Aubenas. Dans certains cas, il faudra aller à Montélimar, à Valence ou plus loin. Et ce n'est pas le même temps de parcours. " On ne peut pas prendre ce type de décision comme s'il n'y avait rien autour de vous" explique Pierre Maisonnat, le président du SDIS qui ne décolère pas. "C'est une décision unilatérale inadmissible. Il faut vite se remettre autour d'une table tous ensemble".

Une activité en hausse de 6% pour les pompiers de l'Ardèche

Pour le premier trimestre 2023, l'activité des pompiers de l'Ardèche a augmenté de 6%. Il y a eu plusieurs feux de forêts ou de broussailles : 200 hectares ont brulé depuis le début de l'année. Météo France ne prévoit pas de pluies conséquentes dans les jours qui viennent et les pompiers craignent une nouvelle saison difficile comme l'an passé. 2240 hectares en 2022 étaient partis en fumée en raison de la sécheresse.