La Réunion : deux policiers blessés par un homme "soupçonné de radicalisation"

Deux policiers ont été légèrement blessés jeudi matin à La Réunion par un homme "soupçonné de radicalisation" qu'ils étaient en train d'interpeller. Le parquet antiterroriste de Paris s'est saisi du dossier.

Un homme "soupçonné de radicalisation" a légèrement blessé deux policiers ce jeudi matin à La Réunion en leur tirant dessus au moment de son arrestation, a annoncé la préfecture de l'île.

"L'intervention du groupe d'intervention de la police nationale (GIPN) a eu lieu vers 6h. L'homme a refusé de se rendre et a tiré au fusil de chasse sur les forces de l'ordre", a rapporté la préfecture. Les policiers ont "riposté" et "maîtrisé l'assaillant", un homme de 22 ans qui "se serait converti assez récemment à l'islam", a-t-elle précisé. Les jours des policiers et de l'assaillant ne sont pas en danger.

Une centaine de personnes radicalisées à La Réunion

Les forces de l'ordre intervenaient dans le cas d'une procédure pour apologie du terrorisme. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle. L'agresseur vivait dans un immeuble de Saint-Benoît avec sa mère. Elle aussi a été placée en garde à vue.

Selon les chiffres de la préfecture de La Réunion, une centaine de personnes soupçonnées de radicalisation est recensée dans l'île.