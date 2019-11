La Réunion : enquête ouverte pour "apologie du terrorisme" après une agression au couteau dans un commissariat

Un homme connu des services de police et âgé d'une vingtaine d'années a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Saint-Denis de La Réunion. Ce samedi en début d'après-midi, l'homme a sonné au portillon donnant accès au commissariat et s'est fait ouvrir la porte par un policier en faction. Le suspect s'est alors immédiatement jeté sur une jeune femme qui se trouvait dans le hall du bâtiment et qui, selon les premiers éléments de l'enquête, n'a aucun lien avec son agresseur.

Couteau sous la gorge

L'homme l'a menacé avec un couteau sous la gorge. Les policiers l'ont mis en joue et l'ont sommé à plusieurs reprises de lâcher son arme. Le suspect a fini par obtempérer et a été interpellé par les forces de l'ordre. Selon le procureur de la République, il a crié "Allah Akbar" quand il a été plaqué au sol.

Originaire de Mayotte, l'homme vivait depuis plusieurs années à La Réunion. Ses motivations ne sont pas encore connues. Une enquête pour "violences volontaires et apologie du terrorisme" a été ouverte.