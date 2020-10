La révolution numérique est en marche dans sept villages de la Somme !

La révolution numérique est en marche dans le Vimeu et en baie de Somme. Sept villages : Arrest, Cahon, Franleu, Mons-Boubert, Miannay, Quesnoy le Montant et Saigneville vont être raccordés à la fibre optique. Une révolution pour ces villages où le réseau internet est très limité explique Philippe Varlet, le président de Somme numérique, chargé du développement numérique dans le département.

"Je me compare un peu aux villages de montagne. On irait plus vite à m'écrire qu'à me téléphoner _Yves Hautefeuille, maire de Cahon

Le réseau internet et téléphonique n'est "pas brillant" chez Yves Hautefeuille, le maire de Cahon obligé de monter à l'échelle pour passer ses coups de fil ! Internet rame aussi dans le village, "ça marche quand ça veut". Mais d'ici 2021, tout cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir. L'arrivée de la fibre optique va révolutionner leur quotidien avec un débit internet qui va "passer de 2 à 3 mégas à 1 giga" confirme Philippe Varlet qui y voit un enjeu de développement pour ces communes rurales. Les connexions internet sont devenus un critère d'installation pour les familles et les entrepreneurs.

150 000 prises à installer d'ici 2024

Aujourd'hui dans la Somme, 76 200 foyers sont éligibles à la fibre optique. Dix-sept mille huit cents foyers y sont raccordés recense Philippe Varlet qui supervise la deuxième phase, la phase la plus importante du déploiement de la fibre optique dans le département. 150 000 prises doivent être installées d'ici 2024. Un chantier colossal au budget total de 240 millions d'euros.

L'interview de Philippe Varlet, le président de Somme Numérique est à réécouter ici