La Ricamarie : deux femmes mordues par un American staff

Un chien de race american staff terrier a mordu deux femmes ce lundi soir : l'une à la main, l'autre au visage. L'animal était en garde dans cette famille. Vers 20 heures, il s'en est pris à une jeune femme de 21 ans mordue au majeur et une autre de 57 ans que le chien a attaquée au visage. Les secours ont conduit les deux femmes à l'Hôpital Nord et capturé l'animal.

La police a ouvert une enquête pour entendre la propriétaire du chien et vérifier notamment qu'elle était bien en règle avec ce chien de catégorie 2. La loi de janvier 99 en la matière prévoit notamment la déclaration de ces chiens de garde et de défense en mairie et l'évaluation comportementale par un vétérinaire du molosse une fois qu'il a plus de 8 mois ainsi qu'une attestation d'aptitude à l'issue d'une formation pour le maître du chien.