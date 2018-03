La commune de la Ricamarie sous le choc après l’annonce de l’arrestation d’un homme accusé de pédopornographie et d’agressions sexuelles.

Saint-Étienne, France

Un salarié de la médiathèque de la Ricamarie a été arrêté en début de semaine dernière. Il est accusé de faits à caractère pédopornographique, concrètement de détention, enregistrement et diffusion de l'image d'un mineur. Il est également soupçonné d’agressions sexuelles à la Ricamarie.

Le procureur de la République, André Merle, tient en ce moment une conférence de presse pour en dire un peu plus sur cette enquête qui a été menée par la police judiciaire parisienne.

André Merle "Ns avons des images d'enfants abusés mais pas de nom d'enfants." #LaRicamariehttps://t.co/VMWZUr8Jqfpic.twitter.com/xGq2y8OlXa — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) March 20, 2018

Le maire de la Ricamarie, Cyrille Bonnefoy, est lui sous le choc. Il évoque aussi l’émotion des salariés de la médiathèque.

Le maire "consterné, abasourdi et en colère"

Le maire confirme des perquisitions à la médiathèque avec la saisie de matériel informatique qui a confirmée des faits à caractère pédopornographie. Tout le personnel de la médiathèque a d'ailleurs été entendu pour cette enquête.

L’animateur concernée a bien-sûr été suspendu insiste le maire. Dans son communiqué Cyrille Bonnefoy répète son intention de "protéger les personnes les plus fragiles" et il estime que c'est la confiance de tous les personnels de la médiathèque qui a été "bafouée". Il ajoute qu'une permanence d'écoute pour les parents sera assuré par l'association Sauvegarde 42. L'émotion est d'autant plus forte pour le premier magistrat de la commune qu'il explique qu'il explique qu'il connaissait personnellement l'individu concerné depuis plusieurs années.